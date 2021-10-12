ФОТО. Булава и кепка. Пятова и Ярмоленко поздравили с юбилеем в сборной

Перед матчем отбора ЧМ-2022 Украина - Босния вратаря Андрей Пятов и форвард Андрей Ярмоленко получили призы в честь юбилея в сборной.
Футболистами вручили булаву и специальные кепки, на которых написано про 100 матчей за сборную.
Оба ранее достигли и уже преодолели отметку в 100 матчей за национальную команду.
Пятов проводит 101-й матч, а Ярмоленко - 104-й.
Источник — Sport.ua
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