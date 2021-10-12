ФОТО. Булава и кепка. Пятова и Ярмоленко поздравили с юбилеем в сборной

Перед матчем отбора ЧМ-2022 Украина - Босния вратаря Андрей Пятов и форвард Андрей Ярмоленко получили призы в честь юбилея в сборной.

Футболистами вручили булаву и специальные кепки, на которых написано про 100 матчей за сборную.

Оба ранее достигли и уже преодолели отметку в 100 матчей за национальную команду.

Пятов проводит 101-й матч, а Ярмоленко - 104-й.