ФОТО. Булава и кепка. Пятова и Ярмоленко поздравили с юбилеем в сборной

Вратарь и форвард пересекли отметку в 100 матчей за национальную сборную Украины

  • 12.10.2021 21:57
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ФОТО. Булава и кепка. Пятова и Ярмоленко поздравили с юбилеем в сборной
© uaf.ua. Андрей Ярмоленко

Перед матчем отбора ЧМ-2022 Украина - Босния вратаря Андрей Пятов и форвард Андрей Ярмоленко получили призы в честь юбилея в сборной.

Футболистами вручили булаву и специальные кепки, на которых написано про 100 матчей за сборную.

Оба ранее достигли и уже преодолели отметку в 100 матчей за национальную команду.

Пятов проводит 101-й матч, а Ярмоленко - 104-й.

Источник — Sport.ua

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