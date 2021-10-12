Вакцинация или тест. Ворскла просит УПЛ изменить правила входа на стадион

Клуб УПЛ «Ворскла» направил руководству чемпионата предложение изменить правила входа на стадион, которые не зависели бы от того, в какой карантинной зоне находится город.

«Ворскла» хочет, чтобы на стадион (любой, не только в Полтаве) пускали только с паспортом о полной вакцинации или негативным тестом на коронавирус.

Мнения УПЛ по этому вопросу пока нет.