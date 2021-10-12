Вакцинация или тест. Ворскла просит УПЛ изменить правила входа на стадион

Полтавская команда направила обращение в УПЛ

  • 12.10.2021 21:30
  • 777 просмотров
  • 3 комментария
Вакцинация или тест. Ворскла просит УПЛ изменить правила входа на стадион
© vorskla.com.ua

Клуб УПЛ «Ворскла» направил руководству чемпионата предложение изменить правила входа на стадион, которые не зависели бы от того, в какой карантинной зоне находится город.

«Ворскла» хочет, чтобы на стадион (любой, не только в Полтаве) пускали только с паспортом о полной вакцинации или негативным тестом на коронавирус.

Мнения УПЛ по этому вопросу пока нет.

Источник — ФК Ворскла

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    movkli
    online
    movkli, 12.10.2021 21:49 (изменен)
    +1
    а по-моему, за полтора года можно уже провакционироваться любой из доступных БЕСПЛАТНЫХ вакцин и посещать все что угодно: концерты, футбол, бары и рестораны, чем продолжать на фоне тысяч заболевших и сотен умерших, утверждать, что ковида нет и переться в переполненную маршрутку и торговый центр без маски...
    не хочешь, просто, тогда сиди без маски дома...
    Ссылка
    sergrey4
    sergrey4, 12.10.2021 22:43
    0
    movkli, 12.10.2021 21:49
    а по-моему, за полтора года можно уже провакционироваться любой из доступных БЕСПЛАТНЫХ вакцин и посещать все что угодно: концерты, футбол, бары и рестораны, чем продолжать на фоне тысяч заболевших и сотен умерших, утверждать, что ковида нет и переться в переполненную маршрутку и торговый центр без маски...
    не хочешь, просто, тогда сиди без маски дома...
    Так вакцина не спасает от заражения, она только уменьшает осложнения болезни. Вакцинированный тоже может переносить вирус и заражать других.
    Всё пиар.
    Ссылка
    an52
    online
    an52, 12.10.2021 21:39
    -2
    Є зустрічна пропозиція - не допускати ФК Ворскла до участі у єврокубках незалежно від зайнятого місця в чемпіонаті України
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