Вакцинация или тест. Ворскла просит УПЛ изменить правила входа на стадион

Клуб УПЛ «Ворскла» направил руководству чемпионата предложение изменить правила входа на стадион, которые не зависели бы от того, в какой карантинной зоне находится город.
«Ворскла» хочет, чтобы на стадион (любой, не только в Полтаве) пускали только с паспортом о полной вакцинации или негативным тестом на коронавирус.
Мнения УПЛ по этому вопросу пока нет.
Источник — ФК Ворскла
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не хочешь, просто, тогда сиди без маски дома...
не хочешь, просто, тогда сиди без маски дома...
Всё пиар.
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