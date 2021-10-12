Петраков определил состав сборной Украины на матч против Боснии

Сегодня в 21:45 начнется предпоследний матч сборной Украины в отборе ЧМ-2022. Команда Александра Петракова во Львове сыграет против Боснии.

Тренер выбрал тот же стартовый состав, что и в прошлом поединке против Финляндии.

Украина: Пятов, Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

В запасе: Бущан, Ризнык, Сирота, Корниенко, Шабанов, Караваев, Сидорчук, Харатин, Зубков, Булеца, Сикан, Довбик