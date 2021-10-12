Петраков определил состав сборной Украины на матч против Боснии

Один из ключевых поединков отбора ЧМ-2022

  • 12.10.2021 20:21
  • 9868 просмотров
  • 35 комментариев
Петраков определил состав сборной Украины на матч против Боснии
© uaf.ua

Сегодня в 21:45 начнется предпоследний матч сборной Украины в отборе ЧМ-2022. Команда Александра Петракова во Львове сыграет против Боснии.

Тренер выбрал тот же стартовый состав, что и в прошлом поединке против Финляндии.

Украина: Пятов, Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

В запасе: Бущан, Ризнык, Сирота, Корниенко, Шабанов, Караваев, Сидорчук, Харатин, Зубков, Булеца, Сикан, Довбик

Источник — Sport.ua

(36 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 12.10.2021 20:29
    +9
    Удачі Нашим! Я вже їду нв стадіон !
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    Spectra
    Spectra, 12.10.2021 20:26
    +6
    Да уж печальна, нет у нас достойних замен на позиции приходится тех же ставить и за этого часто 2 матчи проводим хуже, но ладно что есть, то и есть, вперед к победе!
    Ссылка
    elPadrino
    online
    elPadrino, 12.10.2021 20:24
    +6
    тот же состав,что и с финами
    Ссылка
    Bogdan Moiseenko
    online
    Bogdan Moiseenko, 12.10.2021 20:36
    +5
    Удачи! Только победа!!!
    Смотрю на турнирную и понимаю, что не хватает 4 очков, потерянных с Казахстаном.
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 12.10.2021 20:24
    +5
    Состав тот же, что и с финами
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 12.10.2021 20:39
    +3
    Bogdan Moiseenko, 12.10.2021 20:36
    Удачи! Только победа!!!
    Смотрю на турнирную и понимаю, что не хватает 4 очков, потерянных с Казахстаном.
    и с Францией 2
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 12.10.2021 20:30
    +3
    aleks19826, 12.10.2021 20:28
    Відчуваю, що петраков сьогодні зробить чудо на Львів-Арені! Цей тренер посланий нам Богом і з ним Україна досягне в майбутньому найвищих висот. А ребров очолить збірну тільки після євро 2028 році після невизоду з групи, де гратиме Іспанія, Хорватія і Кіпр!!!! Вангую
    Как то это... Закусывать желательно
    Ссылка
    Calm
    Calm, 12.10.2021 20:46
    +2
    Да уж. Опять булецами и зубковами игру усиливать будем
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 12.10.2021 20:45
    +2
    Будет очень сложно, особенно традиционно во втором тайме. Верим, что наша сборная победит.
    Ссылка
    Empty
    online
    Empty, 12.10.2021 20:39
    +2
    Удачи Петраков .. хоть и хейтил его
    Ссылка
    rasta13
    online
    rasta13, 12.10.2021 20:27
    +2
    Spectra, 12.10.2021 20:26
    Да уж печальна, нет у нас достойних замен на позиции приходится тех же ставить и за этого часто 2 матчи проводим хуже, но ладно что есть, то и есть, вперед к победе!
    Если болельщиков придет много будет из чего силы брать.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 12.10.2021 21:07
    +1
    Calm, 12.10.2021 21:07
    Скорее каждого на запасного
    Ссылка
    Vit18
    online
    Vit18, 12.10.2021 20:56
    +1
    Оригінально!
    Ссылка
    brighi10
    online
    brighi10, 12.10.2021 20:30
    +1
    разнесем как сербов)ну может не 5, а три забьем. Яремчук сегодня минимум двушку клепанет
    Ссылка
    Calm
    Calm, 12.10.2021 21:14
    0
    Burevestnik, 12.10.2021 21:10
    а шо, и Петраков здесь пишет ???
    Канешн, он с журналистами в игноре. Приходится здесь общаться
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 12.10.2021 21:10
    0
    Calm, 12.10.2021 21:08
    Ты определись, Александр Васильевич, на лавке или на поле
    а шо, и Петраков здесь пишет ???
    Ссылка
    Calm
    Calm, 12.10.2021 21:08
    0
    Burevestnik, 12.10.2021 21:06
    Не, минут 15 только на лавке посидеть
    Ты определись, Александр Васильевич, на лавке или на поле
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 12.10.2021 21:06
    0
    Calm, 12.10.2021 20:54
    Не, минут 5-7, так чисто потянуть время
    Не, минут 15 только на лавке посидеть
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 12.10.2021 21:04
    0
    Calm, 12.10.2021 20:59
    И два вратаря в запасе маловато имхо . Нужно хотя бы три
    запасного на каждого
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
    Scofield Lincoln, 12.10.2021 21:03
    0
    Ну победный состав не меняют! Хотя у нас особо и некем...
    Ссылка
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