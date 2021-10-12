Петраков определил состав сборной Украины на матч против Боснии

Сегодня в 21:45 начнется предпоследний матч сборной Украины в отборе ЧМ-2022. Команда Александра Петракова во Львове сыграет против Боснии.
Тренер выбрал тот же стартовый состав, что и в прошлом поединке против Финляндии.
Украина: Пятов, Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук
В запасе: Бущан, Ризнык, Сирота, Корниенко, Шабанов, Караваев, Сидорчук, Харатин, Зубков, Булеца, Сикан, Довбик
Источник — Sport.ua
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Смотрю на турнирную и понимаю, что не хватает 4 очков, потерянных с Казахстаном.
Смотрю на турнирную и понимаю, что не хватает 4 очков, потерянных с Казахстаном.
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