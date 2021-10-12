Александр ПЕТРАКОВ: «Во Львове хорошо. Все узнают и желают победы»

Наставник сборной Украины Александр Петраков доволен той атмосферой, которая царит во Львове перед матчем отбора ЧМ-2022 против Боснии.

«Мы только приехали во Львов, и мне нужно было к банкомату сходить. И все люди узнают, машут руками и желают победы».

«Так хорошо. Чувствуется, что весь город живет футболом», - сказал Петраков.

Важный матч начнется в 21:45.