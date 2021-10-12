В сети появились фото 40-летнего Марадоны в постели с 16-летней девушкой

В сети появились скандальные фотографии, на которых легендарный Диего Марадона запечатлен в постели с кубинкой Мавис Альварес. Сделаны они были более 20 лет назад: Марадоне на тот момент было 40 лет, а Альварес – 16.

Теперь же сама кубинка, которой сейчас 37 лет, рассказала об истории своих отношений с Марадоной:

«Диего познакомил меня с наркотиками, когда мне было 16 лет. Это была самая большая ошибка в моей жизни. Я пыталась бросить употреблять кокаин, но не смогла. Всё шло по спирали, и, бросив наркотики, я нашла убежище в алкоголе.

После всех этих лет мне стыдно за себя, ведь мне было 16 лет, и я была частью всего этого. Мы не всегда выбираем, что с нами происходит. Я была симпатичной девушкой, а он — богатым иностранцем. Он выбрал меня, а я не смогла сказать нет».

Напомним, Марадона умер в ноябре прошлого года в возрасте 60 лет.



Infobae.com



Infobae.com