Венеция подписала экс-вратаря Манчестер Юнайтед

Аутсайдер Серии А «Венеция» объявила о подписании на правах свободного агента аргентинского голкипера Серхио Ромеро. Контракт с 34-летним вратарем рассчитан до конца текущего сезона.

Предыдущим клубом Ромеро был «Манчестер Юнайтед», за который он выступал в 2015 – 2021 годах. При этом аргентинец в МЮ довольствовался только статусом запасного голкипера.

Ромеро уже имеет опыт выступлений в Серии А. В 2011 – 2015 годах он защищал цвета «Сампдории». Также с 2009 по 2018 годы он провел 96 матчей за сборную Аргентины, что является рекордом для аргентинских вратарей.