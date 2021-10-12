Николай МАТВИЕНКО: «Львов – наша неприступная крепость»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился своими ожиданиями перед матчем с Боснией и Герцеговиной.
«Для нас Львов – неприступная крепость. Надеюсь, так и останется. Здесь всегда фантастическая поддержка – отличный стадион, болельщики. Надеюсь, все придут и поддержат нас», - сказал Матвиенко.
Матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться у вівторок, 12 жовтня. Початок о 21:45.
Источник — Футбол 1/2/3
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