Шахтер устроит фан-фестиваль в стиле Oktoberfest перед матчем с Зарей

5 октября «Шахтер» в поединке 11-го тура Премьер-лиги примет в Киеве «Зарю»
Билеты можно приобрести на shakhtar.com и в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store). Матч начнется в 17:00, а вход на стадион будет открыт уже в 15:00.
Перед началом игры болельщиков ждет тематический фан-фестиваль в стиле Oktoberfest. ФК «Шахтер» и титульный партнер клуба компания Parimatch подготовили специальную развлекательную программу:
- зона фуд-корта с тематическим меню гриль;
- баварские традиции, конкурсы и развлечения;
- чемпионат по поеданию баварских сосисок;
- зажигательная концертная программа;
- тематическая фотозона;
- зона аттракционов и футбольная площадка в «Семейном клубе».
Также перед началом матча в чаше стадиона гимн исполнит победитель первого сезона шоу «Х-фактор» и болельщик «Шахтера» Алексей Кузнецов.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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