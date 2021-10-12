Шахтер устроит фан-фестиваль в стиле Oktoberfest перед матчем с Зарей

5 октября «Шахтер» в поединке 11-го тура Премьер-лиги примет в Киеве «Зарю»

Билеты можно приобрести на shakhtar.com и в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store). Матч начнется в 17:00, а вход на стадион будет открыт уже в 15:00.



Перед началом игры болельщиков ждет тематический фан-фестиваль в стиле Oktoberfest. ФК «Шахтер» и титульный партнер клуба компания Parimatch подготовили специальную развлекательную программу:



- зона фуд-корта с тематическим меню гриль;

- баварские традиции, конкурсы и развлечения;

- чемпионат по поеданию баварских сосисок;

- зажигательная концертная программа;

- тематическая фотозона;

- зона аттракционов и футбольная площадка в «Семейном клубе».



Также перед началом матча в чаше стадиона гимн исполнит победитель первого сезона шоу «Х-фактор» и болельщик «Шахтера» Алексей Кузнецов.