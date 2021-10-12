Шахтер устроит фан-фестиваль в стиле Oktoberfest перед матчем с Зарей

Болельщиков, которые посетят поединок, ждут много развлечений

  • 12.10.2021 13:43
  • 491 просмотр
  • 3 комментария
Шахтер устроит фан-фестиваль в стиле Oktoberfest перед матчем с Зарей
© ФК Шахтер Донецк

5 октября «Шахтер» в поединке 11-го тура Премьер-лиги примет в Киеве «Зарю»

Билеты можно приобрести на shakhtar.com и в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store). Матч начнется в 17:00, а вход на стадион будет открыт уже в 15:00.

Перед началом игры болельщиков ждет тематический фан-фестиваль в стиле Oktoberfest. ФК «Шахтер» и титульный партнер клуба компания Parimatch подготовили специальную развлекательную программу:

- зона фуд-корта с тематическим меню гриль;
- баварские традиции, конкурсы и развлечения;
- чемпионат по поеданию баварских сосисок;
- зажигательная концертная программа;
- тематическая фотозона;
- зона аттракционов и футбольная площадка в «Семейном клубе».

Также перед началом матча в чаше стадиона гимн исполнит победитель первого сезона шоу «Х-фактор» и болельщик «Шахтера» Алексей Кузнецов.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Kovall
    online
    Kovall, 12.10.2021 14:04
    0
    Ех Баварія вдома в листопаді. Було б продовження)
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 12.10.2021 13:57
    0
    Детям пиво бесплатно?
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 12.10.2021 14:15
    -2
    Да хоть виски бесплатно раздавайте, а киевляне болеют за Зарю.
    Ссылка
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