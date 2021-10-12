Маркку КАНЕРВА: «Это очень тяжелая группа»

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира-2022 против национальной команды Казахстана.

«Это очень тяжелая группа. Франция - чемпион мира. Мы ожидали, что они будут на первом месте, а остальные сборные будут вести борьбу за вторую строчку. Настроены занять это второе место. Казахстан доказал, что является хорошей командой, набрав три очка в такой непростой группе», - сказал Канерва.

Матч Казахстан – Финляндия состоится во вторник, 12 октября. Начало в 17:00 по Киеву.