Маркку КАНЕРВА: «Это очень тяжелая группа»

Наставник сборной Финляндии – об отборочном квинтете к чемпионату мира

  • 12.10.2021 12:18
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Маркку КАНЕРВА: «Это очень тяжелая группа»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маркку Канерва

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира-2022 против национальной команды Казахстана.

«Это очень тяжелая группа. Франция - чемпион мира. Мы ожидали, что они будут на первом месте, а остальные сборные будут вести борьбу за вторую строчку. Настроены занять это второе место. Казахстан доказал, что является хорошей командой, набрав три очка в такой непростой группе», - сказал Канерва.

Матч Казахстан – Финляндия состоится во вторник, 12 октября. Начало в 17:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

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