На матч Украина - Босния и Герцеговина проданы все билеты

Поединок состоится во вторник, 12 октября, в 21:45

  • 12.10.2021 11:37
  • 213 просмотров
  • 1 комментарий
На матч Украина - Босния и Герцеговина проданы все билеты
© УАФ

Во вторник, 12 октября, во Львове национальная сборная Украины будет принимать в поединке отборочного цикла чемпионата мира футболистов Боснии и Герцеговины.

Все билеты на эту игру проданы. Это разрешенные 2/3 — почти 24 тысячи.

Ранее во Львове состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием представителей УАФ, на котором было определено, что на поединке Украина — Босния и Герцеговина на «Арене-Львов» смогут присутствовать 24 тысячи болельщиков.

Полная вместительность «Арены-Львов» составляет 34 915 мест. Матч Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ptl9188
    ptl9188, 12.10.2021 11:58
    0
    А на ticketsbox бачу багато квитків доступно.
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