На матч Украина - Босния и Герцеговина проданы все билеты

Во вторник, 12 октября, во Львове национальная сборная Украины будет принимать в поединке отборочного цикла чемпионата мира футболистов Боснии и Герцеговины.

Все билеты на эту игру проданы. Это разрешенные 2/3 — почти 24 тысячи.

Ранее во Львове состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием представителей УАФ, на котором было определено, что на поединке Украина — Босния и Герцеговина на «Арене-Львов» смогут присутствовать 24 тысячи болельщиков.

Полная вместительность «Арены-Львов» составляет 34 915 мест. Матч Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45.