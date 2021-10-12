Украина - Босния и Герцеговина. Сборная возвращается в фартовый Львов

12 октября во Львове сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной в отборе к ЧМ-2022 (начало в 21:45). Как и Финляндия, это наш конкурент за второе место в группе и путевку в стыковые матчи. У обеих команд есть один матч в запасе, при этом Босния и Герцеговина отстает от нас на два очка, а Финляндия - на три. Этим сборным еще предстоит сыграть между собой, а финнов еще ждет встреча с Францией. Вариантов развития событий в нашей отборочной группе много, но в первую очередь сборной Украины нужно побеждать. Это касается как ближайшего матча, так и следующего, который будет для нас заключительным в групповом этапе. Его мы проведем против той же Боснии и Герцеговины на выезде уже через месяц.

Стоит отметить, что с боснийцами мы раньше не встречались. Это будет 71 сборная, с которой сыграет наша национальная команда. Свой первый официальный матч Босния и Герцеговина провела в 1995 году, за это время сборная один раз выступила на чемпионате мира (2014), где не смогла выйти из группы. На Евро команда пока не пробивалась.

На сегодня PARIMATCH дает нашей сборной 53% на победу, у соперника - 21% и еще 26% на то, что команды сыграют вничью. Но в зависимости от предматчевых раскладов проценты могут меняться.

Львов, где пройдет игра, остается фартовым городом для сборной Украины. Там мы не проигрывали. И вообще дома наша команда выступает неплохо. В частности, забивная серия на своих стадионах продолжается без месяца четыре года.

На этот раз победа одинаково нужна обеим командам. Хотя, при определенных обстоятельствах Босния и Герцеговина, видимо, не отказалась бы и от ничьей. Все же, у нее еще есть игра в запасе, а затем она будет принимать Украину дома. Поэтому, результат во многом будет зависеть от желания украинских футболистов победить. А с этим проблем точно быть не должно.