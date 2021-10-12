Футболист Шахтера проведет автограф-сессию

Маркос Антонио встретится с фанатами «горняков»

  • 12.10.2021 11:24
  • 260 просмотров
  • 2 комментария
Футболист Шахтера проведет автограф-сессию
© ФК Шахтер Донецк. Маркос Антонио

13 октября в FC Shakhtar Store на НСК «Олимпийский» состоится автограф-сессия с футболистом «Шахтера» Маркосом Антонио

Болельщики встретятся с полузащитником «оранжево-черных» Маркосом Антонио, смогут получить его автограф на памятных фото и увидеть Суперкубок Украины, который команда завоевала в сентябре.

Мероприятие состоится в среду, 13 октября, в 19:00.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
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    ya_3
    ya_3, 12.10.2021 12:03
    0
    Serg Wojcev, 12.10.2021 12:00
    кому нужны ссии с обезьянами из донецка???????????
    Администрация сайта, не кажется ли вам, что за такие высказывания пожизненный бан полагается?
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    Serg Wojcev
    Serg Wojcev, 12.10.2021 12:00
    -1
    кому нужны ссии с обезьянами из донецка???????????
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