Футболист Шахтера проведет автограф-сессию

13 октября в FC Shakhtar Store на НСК «Олимпийский» состоится автограф-сессия с футболистом «Шахтера» Маркосом Антонио
Болельщики встретятся с полузащитником «оранжево-черных» Маркосом Антонио, смогут получить его автограф на памятных фото и увидеть Суперкубок Украины, который команда завоевала в сентябре.
Мероприятие состоится в среду, 13 октября, в 19:00.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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