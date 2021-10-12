Без Пихаленка. Украина опубликовала заявку на матч с Боснией и Герцеговиной

Александр Петраков назвал футболистов, на которых он рассчитывает

  • 12.10.2021 10:40
  • 2233 просмотра
  • 5 комментариев
Без Пихаленка. Украина опубликовала заявку на матч с Боснией и Герцеговиной
© УАФ

Сборная Украины по футболу назвала заявку на матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины в рамках квалификации ЧМ-2022.

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.

Защитники: Соболь, Сирота, Кривцов, Корниенко, Забарный, Шабанов, Тымчик, Матвиенко.

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Булеца, Караваев.

Нападающие: Яремчук, Довбик, Сикан.

Вне заявки остался полузащитник Александр Пихаленок.

Матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября, в 21:45.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    GELO88
    online
    GELO88, 12.10.2021 11:24
    +1
    На такую игру я бы взял Марлоса
    Ссылка
    GELO88
    online
    GELO88, 12.10.2021 11:22
    +1
    Пихальонок еще не прошол курс молодого бойца
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    online
    Обижающийся из Бергамо, 12.10.2021 11:08
    +1
    Andrey111, 12.10.2021 11:07
    Надо выпускать Яремчука и Довбика в стартовом составе
    И сикана
    Ссылка
    Andrey111
    Andrey111, 12.10.2021 11:07
    +1
    Надо выпускать Яремчука и Довбика в стартовом составе
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 12.10.2021 11:00
    -1
    дубовых центральных полузащитников в сборной и так достаточно
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