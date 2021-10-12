Без Пихаленка. Украина опубликовала заявку на матч с Боснией и Герцеговиной

Сборная Украины по футболу назвала заявку на матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины в рамках квалификации ЧМ-2022.
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык.
Защитники: Соболь, Сирота, Кривцов, Корниенко, Забарный, Шабанов, Тымчик, Матвиенко.
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Харатин, Цыганков, Булеца, Караваев.
Нападающие: Яремчук, Довбик, Сикан.
Вне заявки остался полузащитник Александр Пихаленок.
Матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября, в 21:45.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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