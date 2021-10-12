Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Сборная Украины решила главную задачу»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился мнением о матчах сборной Украины.

«Я не математик. Не могу этого сказать. Важно другое, что сборная Украины решила главную задачу — заработала в Хельсинки три очка. Более того, сине-желтые наконец-то, впервые за шесть матчей нынешнего отборочного турнира победили.

Простых игр, как таковых, нет вообще. У боснийцев футболисты достаточно высокого уровня. Но мы, как и все в Украине понимаем, что это будет, по сути, решающая игра. Я верю в максимальный результат для сборной Украины, тогда в последнем матче у боснийцев будет не та мотивация. У сине-желтых хорошая статистика во Львове. В таком случае Катар станет ближе. И я очень надеюсь на то, что, если наша команда выйдет в финальный турнир, туда ее должен везти тренер, который заканчивал отборочный турнир», — отметил Грозный.