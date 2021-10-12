Матьяж КЕЖ: «Наше разочарование велико»

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кеж прокомментировал поражение от России в матче отбора на ЧМ-2022.

«Наше разочарование велико. В начале матча у нас все получалось. Но потом мы не смогли показать такую же интенсивность. Поздравляю сборную России с победой», — отметил Кеж.