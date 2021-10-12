Промоутер рассказал, с кем встретится победитель реванша Джошуа — Усик

Украинский боксер проведет еще один бой с британцем

  • 12.10.2021 08:37
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Промоутер рассказал, с кем встретится победитель реванша Джошуа — Усик
© Getty Images/Global Images Ukraine

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что украинец Александр Усик даст реванш британцу Энтони Джошуа.

«Как фанаты, мы должны устроить бой Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт. Представьте раскрутку, представьте сам бой. Победитель поединка встретится с победителем Александр Усик – Энтони Джошуа 2», — написал Хирн.

Усик победил Джошуа единогласным решением судей.

Источник — Twitter

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