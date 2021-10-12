Промоутер рассказал, с кем встретится победитель реванша Джошуа — Усик

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что украинец Александр Усик даст реванш британцу Энтони Джошуа.
«Как фанаты, мы должны устроить бой Тайсон Фьюри — Диллиан Уайт. Представьте раскрутку, представьте сам бой. Победитель поединка встретится с победителем Александр Усик – Энтони Джошуа 2», — написал Хирн.
Усик победил Джошуа единогласным решением судей.
Источник — Twitter
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