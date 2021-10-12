Брайан РИАСКОС: «Должны были забивать еще в первом тайме»

Футболист «Металлиста» Брайан Риаскос поделился впечатлениями о победе над «Кременем» (4:0).

— Брайан, с победой! Поделились впечатлениями от матча.

— Спасибо! Как по мне, мы должны были забивать еще в первом тайме, но не получилось. Во втором тайме прибавили, забили первый, а затем прорвало — второй, третий, четвертый. Пошла наша игра, к которой мы готовились.

— Накануне ты отмечал день рождения. Хотел себе сделать в этой игре подарок в виде гола?

— Да, очень рад, что забил, к тому же такой красивый гол. Это все работа на тренировках, которая сегодня сыграла свою роль.

— После гола ты засунул мяч себе под футболку, изобразив живот. Это то, о чем мы подумали?

— Моя супруга беременна уже четыре месяца. Для меня это двойная мотивация. Этот гол специально для любимой жены, она очень рада.

— В воскресенье, когда тебя поздравляли с днем рождения, Андерсон Рибейро и другие пошутили и разбили тебе на голове яйца. Что скажешь об этом?

— У нас хороший коллектив, отличная атмосфера. Это очень важно. Мы как одна семья, всегда поддерживаем друг друга. Мы все дружим, хотя я такого сюрприза, конечно, не ожидал. (Смеется.) Но все были рады.