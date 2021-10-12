Брайан РИАСКОС: «Должны были забивать еще в первом тайме»

Футболист «Металлиста» подвел итоги победы над «Кремнем» (4:0)

  • 12.10.2021 08:17
  • 247 просмотров
  • 0 комментариев
Брайан РИАСКОС: «Должны были забивать еще в первом тайме»
© ФК Металлист. Брайан Риаскос

Футболист «Металлиста» Брайан Риаскос поделился впечатлениями о победе над «Кременем» (4:0).

— Брайан, с победой! Поделились впечатлениями от матча.
— Спасибо! Как по мне, мы должны были забивать еще в первом тайме, но не получилось. Во втором тайме прибавили, забили первый, а затем прорвало — второй, третий, четвертый. Пошла наша игра, к которой мы готовились.

— Накануне ты отмечал день рождения. Хотел себе сделать в этой игре подарок в виде гола?
— Да, очень рад, что забил, к тому же такой красивый гол. Это все работа на тренировках, которая сегодня сыграла свою роль.

— После гола ты засунул мяч себе под футболку, изобразив живот. Это то, о чем мы подумали?
— Моя супруга беременна уже четыре месяца. Для меня это двойная мотивация. Этот гол специально для любимой жены, она очень рада.

— В воскресенье, когда тебя поздравляли с днем рождения, Андерсон Рибейро и другие пошутили и разбили тебе на голове яйца. Что скажешь об этом?
— У нас хороший коллектив, отличная атмосфера. Это очень важно. Мы как одна семья, всегда поддерживаем друг друга. Мы все дружим, хотя я такого сюрприза, конечно, не ожидал. (Смеется.) Но все были рады.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности