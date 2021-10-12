Дидье ДЕШАМ: «Бензема — очень важный игрок для Франции»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о 33-летнем форварде Кариме Бензема.

«Карим — очень важный для нас игрок, он доказал это в последних двух матчах. Он обладает исключительными качествами и желанием побеждать. От него это передается другим футболистам. Очень рад за него, он сыграл важную роль в нашей победе в Лиге наций», — считает Дешам.