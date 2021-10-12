Дидье ДЕШАМ: «Бензема — очень важный игрок для Франции»

Наставник французской команды поделился мнением о форварде

  • 12.10.2021 07:57
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Дидье ДЕШАМ: «Бензема — очень важный игрок для Франции»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о 33-летнем форварде Кариме Бензема.

«Карим — очень важный для нас игрок, он доказал это в последних двух матчах.  Он обладает исключительными качествами и желанием побеждать. От него это передается другим футболистам. Очень рад за него, он сыграл важную роль в нашей победе в Лиге наций», — считает Дешам.

Источник — УЕФА

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