Дидье ДЕШАМ: «Бензема — очень важный игрок для Франции»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о 33-летнем форварде Кариме Бензема.
«Карим — очень важный для нас игрок, он доказал это в последних двух матчах. Он обладает исключительными качествами и желанием побеждать. От него это передается другим футболистам. Очень рад за него, он сыграл важную роль в нашей победе в Лиге наций», — считает Дешам.
Источник — УЕФА
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