ФОТО. Шахтер готовится к новым матчам

11 октября «Шахтер» провел тренировку в Святошино
Для начала футболисты полчаса поработали в фитнес-зале, а затем отправились на поле. Там команду, которая тренируется в отсутствие игроков сборных, ждали 2 тактических упражнения в формате двусторонок с молодежью. В общей сложности процесс занял около 2 часов.
Уже в пятницу, 15 октября, «горняки» проведут календарный матч чемпионата Украины с «Зарей».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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