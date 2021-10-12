ФОТО. Шахтер готовится к новым матчам

11 октября «Шахтер» провел тренировку в Святошино

Для начала футболисты полчаса поработали в фитнес-зале, а затем отправились на поле. Там команду, которая тренируется в отсутствие игроков сборных, ждали 2 тактических упражнения в формате двусторонок с молодежью. В общей сложности процесс занял около 2 часов.

Уже в пятницу, 15 октября, «горняки» проведут календарный матч чемпионата Украины с «Зарей».