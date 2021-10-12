Украинские арбитры обслужат матч Испания U-21 – Северная Ирландия U-21

На поединке отборочного турнира Евро-2023 (U-21) в группе С Испания – Северная Ирландия, который состоится 12 октября в Севилье, работать украинский судейская бригада во главе с Виталием Романовым.

На линиях ему будут помогать Александр Корнийко и Виктор Нижник. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Денис Шурман.

Матч Испания U-21 – Северная Ирландия U-21 состоится во вторник, 12 октября. Начало в 21:45 по Киеву.