Украинские арбитры обслужат матч Испания U-21 – Северная Ирландия U-21

На поединке отборочного турнира Евро-2023 (U-21) в группе С Испания – Северная Ирландия, который состоится 12 октября в Севилье, работать украинский судейская бригада во главе с Виталием Романовым.
На линиях ему будут помогать Александр Корнийко и Виктор Нижник. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Денис Шурман.
Матч Испания U-21 – Северная Ирландия U-21 состоится во вторник, 12 октября. Начало в 21:45 по Киеву.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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