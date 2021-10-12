Украина U-21 – Фарерские острова U-21. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч отбора молодежного Евро-2023 Украина U-21 – Фарерские острова U-21.

«В предыдущем туре сборная Украины уступила на выезде Франции со счетом 0:5, а Фарерские острова сыграли вничью 1:1 с Северной Македонией. Также стоит отметить, что Фареры на домашнем поле сыграли вничью 1:1 с Францией. В группе Н с 7 очками лидирует Франция. Украина с 6 баллами вторая, Фареры с 5 очками находятся на третьей позиции.

Турнирное положение такое, что Фареры рядом с Украиной находятся. Думаю, поражение 0:5 от Франции нас наоборот разозлит, и мы обыграем этого соперника. Фареры – это все-таки не Франция и не любая другая топовая сборная. Хотя, да, Фареры неплохие результаты показывают. Но, думаю, нам по силам их обыграть. Думаю, Украина выиграет в этом матче.

Может ли забить Мудрик, и кто может взять на себя роль лидера? Мудрик, Очеретько – это футболисты, которые ведут игру сборной Украины. Они должны за собой вести весь коллектив. Кто забьет, это уже не важно. Лишь бы забили! Но мы, конечно, многого ожидаем от этих футболистов. Потому что этот тот возраст, когда нужно показывать хороший, добротный футбол», - сказал Воробей.

Матч Украина U21 – Фарерские острова U21 состоится 12-го октября. Начало встречи в 18:00.