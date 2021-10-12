Украина – Босния и Герцеговина. Прогноз на матч Андрея Воробья

Прогноз эксперта на матч квалификации чемпионата мира

  • 12.10.2021 02:17
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Украина – Босния и Герцеговина. Прогноз на матч Андрея Воробья
© УАФ

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Украина – Босния и Герцеговина.

«В предыдущем туре сборная Украины впервые в этом отборочном цикле победила. Украинская команда обыграла на выезде Финляндию (2:1). В свою очередь, боснийцы также на чужом поле победили Казахстан (2:1).

В турнирной таблице группы D с 12 баллами лидирует Франция. Украина с 8 очками идет второй, Босния и Герцеговина с 6 баллами третья.

Я ожидаю, что сборная Украины одержит вторую подряд победу. Да, это будет нелегкая победа, будет тяжело. Босния – это очень серьезный соперник. У них хорошие исполнители, хорошая линия атаки. В принципе у боснийцев такой сбитый коллектив. Команда у них сыгранная. Будет тяжело. Но в матче будет наше преимущество. Будет и преимущество нашего поля. Думаю, эту домашнюю встречу мы выиграем. Счет может быть где-то 2:1 в пользу Украины. Украина может пропустить гол. Не хотелось бы этого. Но, учитывая, что оборона дает сбои, один гол мы пропустим, но забьем два.

Поддержка «Арены Львов» и львовских фанатов? Во Львове всегда была хорошая поддержка. Конечно, это поможет! Двенадцатый игрок всегда имеет очень хорошее влияние на команду. Если болельщики придут на трибуны и будут поддерживать сборную Украины, а там умеют поддерживать, это будет плюс нашей команде», - сказал Воробей.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12-го октября. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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