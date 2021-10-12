Джессика ПЕГУЛА: «Восхищаюсь бойцовскими качествами Свитолиной»

Американка – о сопернице по предстоящему матчу

  • 12.10.2021 02:00
  • 337 просмотров
  • 1 комментарий
Джессика ПЕГУЛА: «Восхищаюсь бойцовскими качествами Свитолиной»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

27-летняя американская теннисистка Джессика Пегула поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс против первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

«Это отличная возможность, будет тяжелый матч. Чем дальше ты проходишь по сетке, тем становится сложнее. Я ее уже обыгрывала, но она весь год смотрела мои матчи и точно придумала другой план.

Я восхищаюсь ее бойцовскими качествами. В этом плане она одна из лучших теннисисток тура, если не лучшая. Но я в любом случае выйду и буду бороться, надеюсь, получится отличный матч», - сказала Пегула.

Поединок состоится 12 октября по местному времени.

Источник — WTA

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 12.10.2021 02:40
    0
    Обыгрывала она ее...Элина дурака начала валять в Австралии, вот и вся тактика. Целый год смотрела матчи - то ли перевод не корректный, то ли Пегула от "успехов" взлетела. Очередная американка средней величины к Роджерс, Коллинз, Риске, Кис...
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