Джессика ПЕГУЛА: «Восхищаюсь бойцовскими качествами Свитолиной»

27-летняя американская теннисистка Джессика Пегула поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс против первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

«Это отличная возможность, будет тяжелый матч. Чем дальше ты проходишь по сетке, тем становится сложнее. Я ее уже обыгрывала, но она весь год смотрела мои матчи и точно придумала другой план.

Я восхищаюсь ее бойцовскими качествами. В этом плане она одна из лучших теннисисток тура, если не лучшая. Но я в любом случае выйду и буду бороться, надеюсь, получится отличный матч», - сказала Пегула.

Поединок состоится 12 октября по местному времени.