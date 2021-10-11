Группа E. Чехия взяла три очка в Беларуси, Уэльс победил в Эстонии

11 октября состоялись матчи 8-го тура квалификации ЧМ-2022.
В группе E Чехия взяла три очка в Беларуси (2:0), Уэльс победил в Эстонии (1:0).
Фактически Чехия (11 очков) и Уэльс (10 очков и игра в запасе) ведут борьбу за второе место в группе и выход в плей-офф. Бельгия имеет 16 баллов и очень близка к досрочному выходу в финальный раунд ЧМ.
Квалификация ЧМ-2022
Группа E, 8-й тур
Беларусь – Чехия – 0:2
Голы: Шик, 22, Гложек, 65.
Эстония – Уэльс – 0:1
Гол: Мур, 12.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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