Беларусь
0 : 2
Чехия
11.10.2021, FT

Группа E. Чехия взяла три очка в Беларуси, Уэльс победил в Эстонии

11 октября состоялись матчи 8-го тура квалификации ЧМ-2022

  • 11.10.2021 23:47
  • 142 просмотра
  • 1 комментарий
Группа E. Чехия взяла три очка в Беларуси, Уэльс победил в Эстонии
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября состоялись матчи 8-го тура квалификации ЧМ-2022.

В группе E Чехия взяла три очка в Беларуси (2:0), Уэльс победил в Эстонии (1:0).

Фактически Чехия (11 очков) и Уэльс (10 очков и игра в запасе) ведут борьбу за второе место в группе и выход в плей-офф. Бельгия имеет 16 баллов и очень близка к досрочному выходу в финальный раунд ЧМ.

Квалификация ЧМ-2022

Группа E, 8-й тур

Беларусь – Чехия – 0:2

Голы: Шик, 22, Гложек, 65.

Эстония – Уэльс – 0:1

Гол: Мур, 12.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 11.10.2021 23:54
    0
    Беларуский футбол становится мемом-скоро они и Сан-Марино проиграют
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