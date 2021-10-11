Группа E. Чехия взяла три очка в Беларуси, Уэльс победил в Эстонии

11 октября состоялись матчи 8-го тура квалификации ЧМ-2022.

В группе E Чехия взяла три очка в Беларуси (2:0), Уэльс победил в Эстонии (1:0).

Фактически Чехия (11 очков) и Уэльс (10 очков и игра в запасе) ведут борьбу за второе место в группе и выход в плей-офф. Бельгия имеет 16 баллов и очень близка к досрочному выходу в финальный раунд ЧМ.

Квалификация ЧМ-2022

Группа E, 8-й тур

Беларусь – Чехия – 0:2

Голы: Шик, 22, Гложек, 65.

Эстония – Уэльс – 0:1

Гол: Мур, 12.

Турнирная таблица