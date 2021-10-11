Уже четвертый. Зверев квалифицировался на Итоговый турнир АТР

Немецкий теннисист Александр Зверев обеспечил себе участие в Итоговом турнире АТР, который пройдет в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября.

Зверев стал четвертым теннисистом, который обеспечил себе участие в Итоговом турнире-2021. Ранее поездку в Турин уже забронировали себе Новак Джокович, Даниил Медведев и Стефанос Циципас. Таким образом, вакантными остаются еще четыре места.

Зверев выступит на Итоговом турнире АТР в пятый раз подряд. В 2018 году он стал чемпионом этого турнира, который тогда еще проводился в Лондоне.