Уже четвертый. Зверев квалифицировался на Итоговый турнир АТР

Известна уже половина участников турнира в Турине

  • 11.10.2021 23:24
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Уже четвертый. Зверев квалифицировался на Итоговый турнир АТР
© Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий теннисист Александр Зверев обеспечил себе участие в Итоговом турнире АТР, который пройдет в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября.

Зверев стал четвертым теннисистом, который обеспечил себе участие в Итоговом турнире-2021. Ранее поездку в Турин уже забронировали себе Новак Джокович, Даниил Медведев и Стефанос Циципас. Таким образом, вакантными остаются еще четыре места.

Зверев выступит на Итоговом турнире АТР в пятый раз подряд. В 2018 году он стал чемпионом этого турнира, который тогда еще проводился в Лондоне.

Источник — ATP Tour

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