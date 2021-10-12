Когда играет Свитолина? Расписание украинок в Индиан-Уэллс на 12-е октября

12-го октября в рамках хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс продолжатся матчи с участием украинок.



Во вторник по местному времени на корты выйдут Элина Свитолина и Людмила Киченок.



Корт № (первый запуск, 21:00 по Киеву)

Элина Свитолина (Украина, 4) – Джессика Пегула (США, 19)

Корт №6, начало в 02:00 по Киеву

Людмила Киченок / Алена Остапенко (Украина / Латвия) – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия, 1)

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