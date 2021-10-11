Украина – Босния и Герцеговина. Аудиотрансляция матча квалификации ЧМ-2022

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка во Львове

  • 11.10.2021 21:52
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Украина – Босния и Герцеговина. Аудиотрансляция матча квалификации ЧМ-2022
© УАФ

Во вторник, 12-го октября, национальная сборная Украины встретится с командой Боснии и Герцеговины в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч пройдет во Львове на «Арене Львов» и начнется в 21:45.

Сборная Украины занимает второе место в группе D, опережая своих ближайших соперников на два очка. Таким образом, поединок во Львове имеет огромное турнирное значение.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи во Львове.

Комментатор матча Украина – Босния и Герцеговина – Александр Монзолевский.

Источник — Sport.ua

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      1. Крупная победа Украины
    • 58.51% (55)
      2. Минимальная победа Украины
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