Украина – Босния и Герцеговина. Аудиотрансляция матча квалификации ЧМ-2022

Во вторник, 12-го октября, национальная сборная Украины встретится с командой Боснии и Герцеговины в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Матч пройдет во Львове на «Арене Львов» и начнется в 21:45.
Сборная Украины занимает второе место в группе D, опережая своих ближайших соперников на два очка. Таким образом, поединок во Львове имеет огромное турнирное значение.
Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию встречи во Львове.
Комментатор матча Украина – Босния и Герцеговина – Александр Монзолевский.
Источник — Sport.ua
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