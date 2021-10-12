Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче четвертого круга украинка сразится против Джессики Пегулы из США (№24 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №1. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Ранее теннисистки встречались дважды, счет равный.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Виктории Азаренко (№32 WTA) или Александры Саснович (№100 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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