Пример для многих. Вернидуб отказал российскому клубу

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, что ранее отказался возглавить российский клуб. Бывшего наставника «Зари» хотел заполучить «Краснодар», но украинский специалист не дал свое согласие.

Вернидуб: «Есть из России предложения? Нет, из России точно нет. Я же говорил, что не буду там работать. У меня есть свои принципы. И мой отец меня бы никогда не понял. Раньше были звонки. В одно время было приглашение из Краснодара, но я отказался».

Юрий Вернидуб с «Шерифом» выиграл уже два матча в групповом раунде Лиге чемпионов, шокировав донецкий «Шахтер» (2:0) и мадридский «Реал» (2:1).