Пример для многих. Вернидуб отказал российскому клубу

В услугах бывшего наставника «Зари» был заинтересован «Краснодар»

  • 11.10.2021 21:35
  • 2950 просмотров
  • 12 комментариев
Пример для многих. Вернидуб отказал российскому клубу
© ФК Заря Луганск. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, что ранее отказался возглавить российский клуб. Бывшего наставника «Зари» хотел заполучить «Краснодар», но украинский специалист не дал свое согласие.

Вернидуб: «Есть из России предложения? Нет, из России точно нет. Я же говорил, что не буду там работать. У меня есть свои принципы. И мой отец меня бы никогда не понял. Раньше были звонки. В одно время было приглашение из Краснодара, но я отказался».

Юрий Вернидуб с «Шерифом» выиграл уже два матча в групповом раунде Лиге чемпионов, шокировав донецкий «Шахтер» (2:0) и  мадридский «Реал» (2:1).

Источник — Sport.ua

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Пидвирный
    online
    Владимир Пидвирный, 11.10.2021 21:45
    +6
    Жека, 11.10.2021 21:37
    Рогулье одобряет.
    А само ти хто?
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 22:00
    +4
    Жека, 11.10.2021 21:37
    Рогулье одобряет.
    придётся тебе ещё один акк делать, тут за такое банят.
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 21:58 (изменен)
    +1
    почему ему не отказать им, когда предложения не только из России есть, и ещё одна причина в упл после России дороги назад не будет. безысходность подаётся под соусом выбора. легко быть верным мужем, когда нет свободы выбора.
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 21:37 (изменен)
    +1
    для многих, но не для зеленского, чей бизнес до сих пор там прекрасно процветает.
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    Fragma1
    Fragma1, 11.10.2021 22:16
    0
    Алексей Голяченко, 11.10.2021 22:14
    Юра себя не на помойке нашел что бы ехать к мышебратьям
    Уважение
    Читай про Тирасполь убогое, включай мозг! Вернидуб сейчас возглавляет сепарский Тирасполь ( копия Донбасса)!!!
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    Fragma1
    Fragma1, 11.10.2021 22:14
    0
    Аха, тоэсть пророссийский Тирасполь ( Аля Крым, только адаптированный к Молдове), это никуя не то, что возглавить русский клуб 😱🤣🤣🤣 политика 2х стандартов рулит
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    turist86
    online
    turist86, 11.10.2021 21:58
    0
    А екс-тренер «Руха» Іван Федик працював у «Краснодарі» (2013—2014) і «Ростові» (2017—2018).
    Ганьба!
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    serhivan
    online
    serhivan, 11.10.2021 21:49
    0
    Справжній Український Козак!
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 11.10.2021 22:14
    -1
    Юра себя не на помойке нашел что бы ехать к мышебратьям
    Уважение
    Ссылка
    xvalenok02
    online
    xvalenok02, 11.10.2021 22:11
    -1
    Жаль дату не назвал когда приглашали.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 21:37
    -8
    но то инше, цэ трэба розумиты.
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    Жека
    Жека, 11.10.2021 21:37
    -14
    Рогулье одобряет.
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