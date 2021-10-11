Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ: «В ПСЖ ситуация складывается не так, как я бы хотел»

Нидерландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум, который летом перешел в ПСЖ на правах свободного агента, признался, что недоволен количеством игровой практики в парижском клубе:

«Не могу сказать, что полностью всем доволен. Ситуация складывается не так, как я бы хотел. В последние годы я постоянно играл, был в форме, все получалось здорово.

Сейчас ситуация иная, нужно к этому привыкнуть. Я действительно ждал следующего шага в карьере, но все пока складывается вот так. Это очень непросто.

Это футбол, я должен принять это. Я боец и должен сохранять позитивный настрой и работать, чтобы все исправить».

В нынешнем сезоне Вейналдум принял участие в 11 матчах за ПСЖ во всех турнирах, и суммарно провел на поле 502 минуты.