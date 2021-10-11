Украина – Босния. Favbet оценил шансы Украины выйти на ЧМ

В игре устроит только победа

  • 11.10.2021 18:25
  • 190 просмотров
  • 0 комментариев
Украина – Босния. Favbet оценил шансы Украины выйти на ЧМ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу сборная Украины в непростом поединке обыграла Финляндию 2:1 благодаря голам Ярмоленко и Яремчука. Для сборной Украины это первая победа в отборе на чемпионат мира и большой шаг ко второму месту в группе. Впрочем, чтобы выйти из группы Украине надо сделать не менее важный шаг – обыграть Боснию

Коэффициенты Favbet: 1.8 – 3.7 – 4.8

Победа над Финляндией заметно улучшила положение Украины в группе. Но она может ничего не значить, если неудачно выступить с Боснией. В двух оставшихся матчах команде Петракова желательно взять как минимум 4 очка. Теоретически можно и меньше ( 3 или 2), но тогда не всё будет зависеть от нас, и придется надеяться на ничью между Боснией и Финляндией

Украина выйдет на Чемпионат мира-2022:

Да – 3

Нет – 1.44

Одной из самых обсуждаемых тем остается конфликт главного тренера сборной Украины Александра Петракова и Руслана Малиновского. Трудно сказать, кто там прав, а кто виноват. Но у Финляндии Украина выиграла и без Руслана, а значит Петраков и дальше будет гнуть свою линию и пытаться доказать, что прав был именно он. А потому неудивительно, что эксперты Favbet оценивают вероятность его вызова в этом году не слишком высоко. На то, что Малиновский будет вызван в сборную до 16 ноября дают коэффициент 7

И как бы то ни было, против Боснией также придется играть без него. И недооценивать балканцев точно никто не будет. Лидер и ветеран сборной Эдин Джеко находится в прекрасной форме, а месяц назад боснийцам удалось сыграть вничью с Францией. Хотя вторая звезда Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич и не сыграет, команда всё равно остается опасной

Сборная Украины никогда не проигрывала во Львове и есть уверенность, что эта приятная традиция продолжится. Да, среди соперников Украины не было грандов уровня Франции или Испании, но были, например, Словения и Сербия, которых Украина уверенно побеждала во Львове. Но всё же на легкую победу над Боснией рассчитывать наивно, матч однозначно будет упорным. А потому, как и в матче с Финляндией наиболее реально выглядят два прогноза. Верите в Украину? Тогда есть смысл поставить на ее чистую победу. Но еще лучше смотрится ставка на то победу сборной Украины в 1 гол или ничья. Украина не должна проиграть, но и разгрома не будет. На оба исхода коэффициент 1.8, выбирайте какой вам ближе

Патриотический прогноз от Favbet: победа Украины – 1.8

Надежный прогноз от Favbet: победа Украины в 1 гол или ничья – 1.8

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности