Украина – Босния. Favbet оценил шансы Украины выйти на ЧМ

В субботу сборная Украины в непростом поединке обыграла Финляндию 2:1 благодаря голам Ярмоленко и Яремчука. Для сборной Украины это первая победа в отборе на чемпионат мира и большой шаг ко второму месту в группе. Впрочем, чтобы выйти из группы Украине надо сделать не менее важный шаг – обыграть Боснию

Коэффициенты Favbet: 1.8 – 3.7 – 4.8

Победа над Финляндией заметно улучшила положение Украины в группе. Но она может ничего не значить, если неудачно выступить с Боснией. В двух оставшихся матчах команде Петракова желательно взять как минимум 4 очка. Теоретически можно и меньше ( 3 или 2), но тогда не всё будет зависеть от нас, и придется надеяться на ничью между Боснией и Финляндией

Украина выйдет на Чемпионат мира-2022:

Да – 3

Нет – 1.44

Одной из самых обсуждаемых тем остается конфликт главного тренера сборной Украины Александра Петракова и Руслана Малиновского. Трудно сказать, кто там прав, а кто виноват. Но у Финляндии Украина выиграла и без Руслана, а значит Петраков и дальше будет гнуть свою линию и пытаться доказать, что прав был именно он. А потому неудивительно, что эксперты Favbet оценивают вероятность его вызова в этом году не слишком высоко. На то, что Малиновский будет вызван в сборную до 16 ноября дают коэффициент 7

И как бы то ни было, против Боснией также придется играть без него. И недооценивать балканцев точно никто не будет. Лидер и ветеран сборной Эдин Джеко находится в прекрасной форме, а месяц назад боснийцам удалось сыграть вничью с Францией. Хотя вторая звезда Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич и не сыграет, команда всё равно остается опасной

Сборная Украины никогда не проигрывала во Львове и есть уверенность, что эта приятная традиция продолжится. Да, среди соперников Украины не было грандов уровня Франции или Испании, но были, например, Словения и Сербия, которых Украина уверенно побеждала во Львове. Но всё же на легкую победу над Боснией рассчитывать наивно, матч однозначно будет упорным. А потому, как и в матче с Финляндией наиболее реально выглядят два прогноза. Верите в Украину? Тогда есть смысл поставить на ее чистую победу. Но еще лучше смотрится ставка на то победу сборной Украины в 1 гол или ничья. Украина не должна проиграть, но и разгрома не будет. На оба исхода коэффициент 1.8, выбирайте какой вам ближе

Патриотический прогноз от Favbet: победа Украины – 1.8

Надежный прогноз от Favbet: победа Украины в 1 гол или ничья – 1.8