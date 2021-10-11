Азар может вернуться в Челси

Лондонский клуб заинтересован в бельгийском хавбеке

  • 11.10.2021 16:17
  • 420 просмотров
  • 1 комментарий
Азар может вернуться в Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в лондонский «Челси».

Азар перешел из «Челси» в «Реал» летом 2019 года, но карьера в Испании у футболиста не задалась. В текущем сезоне Азар провел за «Реал» 8 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €40 миллионов.

В активе Азара 115 матчей за сборную Бельгии, где он забил 33 мяча.

Источник — El Nacional

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Kovall
    online
    Kovall, 11.10.2021 17:42
    0
    Прикро що травми переслідують, та вийти на попередній рівень мабуть вже не вдасться
    А очікуванн будуть такими ж
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