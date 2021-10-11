Азар может вернуться в Челси

30-летний полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в лондонский «Челси».

Азар перешел из «Челси» в «Реал» летом 2019 года, но карьера в Испании у футболиста не задалась. В текущем сезоне Азар провел за «Реал» 8 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €40 миллионов.

В активе Азара 115 матчей за сборную Бельгии, где он забил 33 мяча.