ВИДЕО. Как Черноморец разгромил свою молодежку

Одесский «Черноморец» провел товарищеский матч со своим молодежным составом. Первая команда одесситов одержала победу со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Черноморец» — «Черноморец» (молодежный состав) — 4:0
Голы: Путря, 48, с пенальти, Ванат, 50, 54, с пенальти, Смирный, 53
Источник — ФК Черноморец
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