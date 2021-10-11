Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мы свои очки не отдадим»

Футболист сборной Украины поделился ожиданиями от поединка с Боснией и Герцеговиной

  • 11.10.2021 15:32
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Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мы свои очки не отдадим»
© Getty Images/Global Images Ukraine

19-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от поединка с Боснией и Герцеговиной.

«Босния и Герцеговина — очень хорошая команда. Они тоже победили (Казахстан со счетом 2:0 — прим. ред.). Будем давать им бой. Так легко и так просто мы свои очки не отдадим. Свое нужно забирать. И не отдавать никому», – сказал Забарный.

Матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, в 21:45.

Источник — vZbirna

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