Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мы свои очки не отдадим»

19-летний защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от поединка с Боснией и Герцеговиной.

«Босния и Герцеговина — очень хорошая команда. Они тоже победили (Казахстан со счетом 2:0 — прим. ред.). Будем давать им бой. Так легко и так просто мы свои очки не отдадим. Свое нужно забирать. И не отдавать никому», – сказал Забарный.

Матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, в 21:45.