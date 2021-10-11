В Киеве состоялся турнир имени Сергея Ателькина

9 октября на УТК имени В. Банникова в Киеве состоялся Детский футбольный турнир имени Сергея Ателькина

Участие в соревнованиях приняли 60 детей в возрасте 7–8 лет, которые тренируются в Shakhtar Football School в Киеве, Броварах и Виннице.

Турнир был проведен в 2 этапа. На первом участники пробовали свои силы в развлекательных футбольных конкурсах, а второй был игровым – в 2 группах по 6 команд, которые были названы фамилиями экс-игроков, выступавших за «Шахтер» вместе с Сергеем Ателькиным (Бахарев, Белик, Вирт, Воробей, Зубов, Ковалев, Леонов, Матвеев, Орбу, Попов, Старостяк, Шутков).

– На мой взгляд, Сергей – один из лучших игроков, который вписал свое имя в историю клуба, – говорит вратарь «Шахтера» 1990–2000-х Дмитрий Шутков. – Мы были знакомы с 16 лет. Первое и основное, что могу о нем сказать, – это настоящий боец. Хочу отметить его человеческие качества: прямой, всегда говорил как есть, за спиной никогда не шептался. Ателькин – человек с шахтерским характером: родился в шахтерском городке, семья имела отношение к горняцкому труду, и сам он учился в горном техникуме. У него все было связано и с профессией, и с командой «Шахтер». Приятно, что проводится такой турнир в память о Сергее.

Третьим призером турнира имени Ателькина стала команда «Старостяк», вторым – «Ковалев», а победу одержала команда «Воробей». Все участники получили подарки. Детей награждали супруга Сергея Ателькина Анастасия, сын Кирилл, который сейчас играет за команду Академии U15, и легенды «Шахтера» Дмитрий Шутков, Андрей Воробей и Алексей Белик.

– Огромная благодарность ФК «Шахтер», потому что это очень хорошая память о моем муже. Дай Бог, чтобы люди помнили, чтобы росло больше талантов, которые смогут также быть нападающими, защитниками… Побольше людей, которые будут любить «Шахтер» так же, как любил Сергей, – сказала Анастасия Ателькина.