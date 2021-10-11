Юрий ВЕРНИДУБ: «Возглавить Барселону? Я в это не верю»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб не верит в то, что он может возглавить каталонскую «Барселону».

«Я в это не верю, если честно. Пока что у меня контракт здесь аж до лета, поэтому даже не задумываюсь об этом, честно. Во-первых, непорядочно будет с моей стороны по отношению к президенту за спиной о чем-то говорить.

Я не скрываю — звонков много есть, но пока разговоров никаких быть не может. Есть контракт, который я должен выполнять, а когда уже подойдет дело ближе, тогда буду думать», — сказал Вернидуб в эфире YouTube-канала «Первый Приднестровский».