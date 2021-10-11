Юрий ВЕРНИДУБ: «Возглавить Барселону? Я в это не верю»

Украинский тренер намерен до конца отработать свой контракт с «Шерифом»

  • 11.10.2021 14:28
  • 1761 просмотр
  • 10 комментариев
Юрий ВЕРНИДУБ: «Возглавить Барселону? Я в это не верю»
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб не верит в то, что он может возглавить каталонскую «Барселону».

«Я в это не верю, если честно. Пока что у меня контракт здесь аж до лета, поэтому даже не задумываюсь об этом, честно. Во-первых, непорядочно будет с моей стороны по отношению к президенту за спиной о чем-то говорить.

Я не скрываю — звонков много есть, но пока разговоров никаких быть не может. Есть контракт, который я должен выполнять, а когда уже подойдет дело ближе, тогда буду думать», — сказал Вернидуб в эфире YouTube-канала «Первый Приднестровский».

Источник — FanDay

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 11.10.2021 15:07
    +5
    New Zealander, 11.10.2021 14:59
    Шахтар ніколи не візьме українського тренера. І правильно зробить. Вони всі фізруки. То що десь відскочили 1 чи 2 рази від когось за рахунок везіння чи проблем у суперника, то ще не заслуга тренера.
    А ты прям эксперт по физрукам. Смотри чтоб вашу восточную Юра Крото-бой не хлопнул еще раз
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    cooperchack
    online
    cooperchack, 11.10.2021 15:44
    +1
    Тренер хороший,удачи ему.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 16:08
    0
    alefteev77, 11.10.2021 15:43
    Юра Крото-бой - это очень смешно
    -
    Шахтер только иностранных тренеров может покупать. Из 6 млн жителей Донбасса не смогли воспитать и подготовить ни одного тренера европейского уровня из донецких специалистов. Приходится покупать Каштру, Фонсеку, Луческу и Де Дзерби - это реалии всей фейковой напыщенности и крутости менеджмента Ахметова-Палкина. Нет тренеров в 6 млн донецком крае, которые способны были бы управлять донецкой командой. Уже почти 20 лет как.
    у вас после Лобановского ни одного толкового украинского тренера не было.
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    Face Control
    Face Control, 11.10.2021 16:05
    0
    Боже, через полгода о тебе и твоём клубе никто не вспомнит.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 15:25
    0
    New Zealander, 11.10.2021 15:17
    Та не. Плохо помнишь. Его уволили с белорусского клуба за пролёт в ЛЕ от какого-то молдавского ноунейма-клуба.
    я имел ввиду в чемпионате, за еврокубки не знал ничего.
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 11.10.2021 15:43 (изменен)
    -1
    Алексей Голяченко, 11.10.2021 15:07
    А ты прям эксперт по физрукам. Смотри чтоб вашу восточную Юра Крото-бой не хлопнул еще раз
    Юра Крото-бой - это очень смешно
    -
    Шахтер только иностранных тренеров может покупать. Из 6 млн жителей Донбасса не смогли воспитать и подготовить ни одного тренера европейского уровня из донецких специалистов. Приходится покупать Каштру, Фонсеку, Луческу и Де Дзерби - это реалии всей фейковой напыщенности и крутости менеджмента Ахметова-Палкина. Нет тренеров в 6 млн донецком крае, которые способны были бы управлять донецкой командой. Уже почти 20 лет как.
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 15:01
    -1
    New Zealander, 11.10.2021 14:59
    Шахтар ніколи не візьме українського тренера. І правильно зробить. Вони всі фізруки. То що десь відскочили 1 чи 2 рази від когось за рахунок везіння чи проблем у суперника, то ще не заслуга тренера.
    в Белоруссии вроде неплохо его команда играла
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 11.10.2021 15:17
    -5
    offshorezeli, 11.10.2021 15:01
    в Белоруссии вроде неплохо его команда играла
    Та не. Плохо помнишь. Его уволили с белорусского клуба за пролёт в ЛЕ от какого-то молдавского ноунейма-клуба.
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 11.10.2021 14:59
    -5
    Ligeros-Partagas, 11.10.2021 14:53
    Не знаю, насчет каталонской, а восточную Барселону вполне. Де Дзерби на долго не задержится.
    Шахтар ніколи не візьме українського тренера. І правильно зробить. Вони всі фізруки. То що десь відскочили 1 чи 2 рази від когось за рахунок везіння чи проблем у суперника, то ще не заслуга тренера.
    Ссылка
    Ligeros-Partagas
    online
    Ligeros-Partagas, 11.10.2021 14:53
    -6
    Не знаю, насчет каталонской, а восточную Барселону вполне. Де Дзерби на долго не задержится.
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