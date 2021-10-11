Юрий ВЕРНИДУБ: «Возглавить Барселону? Я в это не верю»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб не верит в то, что он может возглавить каталонскую «Барселону».
«Я в это не верю, если честно. Пока что у меня контракт здесь аж до лета, поэтому даже не задумываюсь об этом, честно. Во-первых, непорядочно будет с моей стороны по отношению к президенту за спиной о чем-то говорить.
Я не скрываю — звонков много есть, но пока разговоров никаких быть не может. Есть контракт, который я должен выполнять, а когда уже подойдет дело ближе, тогда буду думать», — сказал Вернидуб в эфире YouTube-канала «Первый Приднестровский».
Источник — FanDay
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Шахтер только иностранных тренеров может покупать. Из 6 млн жителей Донбасса не смогли воспитать и подготовить ни одного тренера европейского уровня из донецких специалистов. Приходится покупать Каштру, Фонсеку, Луческу и Де Дзерби - это реалии всей фейковой напыщенности и крутости менеджмента Ахметова-Палкина. Нет тренеров в 6 млн донецком крае, которые способны были бы управлять донецкой командой. Уже почти 20 лет как.
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Шахтер только иностранных тренеров может покупать. Из 6 млн жителей Донбасса не смогли воспитать и подготовить ни одного тренера европейского уровня из донецких специалистов. Приходится покупать Каштру, Фонсеку, Луческу и Де Дзерби - это реалии всей фейковой напыщенности и крутости менеджмента Ахметова-Палкина. Нет тренеров в 6 млн донецком крае, которые способны были бы управлять донецкой командой. Уже почти 20 лет как.
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