Основатель Microsoft хочет предложить спонсорский контракт Иге Свёнтек

Основатель Microsoft Билл Гейтс признался, что ему нравится четвертая ракетка мира Ига Свёнтек и ей хотят предложить контракт.



«Я внимательно слежу за ее карьерой после того, как она одержала убедительную победу на Ролан Гаррос. Она меня очень впечатлила, мне очень нравится ее чудесная игра.



Microsoft хотела бы предложить ей спонсорский контракт, но мы раскроем детали позже», – сказал Гейтс в интервью журналу Time.



Отметим, что Билл Гейтс посетил матч Свёнтек на турнире в Индиан-Уэллс.