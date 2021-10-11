Основатель Microsoft хочет предложить спонсорский контракт Иге Свёнтек

Биллу Гейтсу нравится игра польской теннисистки

  • 11.10.2021 14:55
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Основатель Microsoft хочет предложить спонсорский контракт Иге Свёнтек
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Основатель Microsoft Билл Гейтс признался, что ему нравится четвертая ракетка мира Ига Свёнтек и ей хотят предложить контракт. 
 
«Я внимательно слежу за ее карьерой после того, как она одержала убедительную победу на Ролан Гаррос. Она меня очень впечатлила, мне очень нравится ее чудесная игра.
 
Microsoft хотела бы предложить ей спонсорский контракт, но мы раскроем детали позже», – сказал Гейтс в интервью журналу Time.
 
Отметим, что Билл Гейтс посетил матч Свёнтек на турнире в Индиан-Уэллс.

Источник — Twitter

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