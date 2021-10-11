Кремень потерял основного хавбека до весны

Повреждение, полученное опорным полузащитником «Кремня» Орестом Панчишиным в матче предыдущего тура Первой лиги с «Прикарпатьем» (1:1), оказалась очень серьезной.
У хавбека диагностирован разрыв крестообразных связок правого колена, а это означает, что, как минимум, в ближайшие полгода Панчишин на футбольном поле не появится.
21-летний воспитанник львовского футбола перешел в «Кремень» в июле этого года из «Миная». Прежде он играл во Второй лиге за «Карпаты».
На данный момент «Кремень» занимает 11-е место в Первой лиге. Сегодня вечером команда Игоря Столовицкого сыграет в Харькове с «Металлистом».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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