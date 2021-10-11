Пресс-конференция Ивайло Петева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В 19:00 состоится пресс-конференция главного тренера сборной Боснии и Герцеговины перед матчем отбора ЧМ-2022 против Украины.
12 октября в 21:45 Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной на «Арене Львов».
Пресс-конференция Ивайлу Петева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Украинская ассоциация футбола
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