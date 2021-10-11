Александр ДЕНИСОВ: «Все ожидают, что этот матч не будет легкой прогулкой»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов поделился ожиданиями от поединка Украина — Босния и Герцеговина в отборе на ЧМ-2022.

«Все ожидают, что этот матч не будет легкой прогулкой. Мы должны сыграть две игры против Боснии и Герцеговины. Во вторник на Арене Львов и в ноябре», — считает Денисов.

Матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, в 21:45.