Виктор ВАЦКО: «У Украины будет преимущество по личным встречам»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Украина — Босния и Герцеговина.
«В случае, если мы наберем в играх с Боснией четыре очка, у нас будет преимущество по личным встречам. Дальше нужно будет считать. Сейчас тяжело что-то прогнозировать. Нам нужно надеяться на то, что финны и боснийцы сыграют вничью. Для нас это финальные матчи», — считает Вацко.
Матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, в 21:45.
Источник — Футбол 1/2/3
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- по по лучшей разности забитых и пропущенных мячей;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число если равенство только между двумя командами — мячи на выезде);
- рейтинг фейр-плей;
- жребий.
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