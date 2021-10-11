Виктор ВАЦКО: «У Украины будет преимущество по личным встречам»

Специалист поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» с Боснией и Герцеговиной

  • 11.10.2021 13:22
  • 1419 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ВАЦКО: «У Украины будет преимущество по личным встречам»
© УАФ

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Украина — Босния и Герцеговина.

«В случае, если мы наберем в играх с Боснией четыре очка, у нас будет преимущество по личным встречам. Дальше нужно будет считать. Сейчас тяжело что-то прогнозировать. Нам нужно надеяться на то, что финны и боснийцы сыграют вничью. Для нас это финальные матчи», — считает Вацко.

Матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, в 21:45.

Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Octopus
    online
    Octopus, 11.10.2021 13:54
    +3
    Распределение мест на групповом этапе: В случае равенства очков места команд в турнирной таблице определяются:
    - по по лучшей разности забитых и пропущенных мячей;
    - по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
    - результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число если равенство только между двумя командами — мячи на выезде);
    - рейтинг фейр-плей;
    - жребий.
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 14:27
    +1
    у вацко преимущество по личным встречам с интеллектом
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