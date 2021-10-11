Виктор ВАЦКО: «У Украины будет преимущество по личным встречам»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Украина — Босния и Герцеговина.

«В случае, если мы наберем в играх с Боснией четыре очка, у нас будет преимущество по личным встречам. Дальше нужно будет считать. Сейчас тяжело что-то прогнозировать. Нам нужно надеяться на то, что финны и боснийцы сыграют вничью. Для нас это финальные матчи», — считает Вацко.

Матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, в 21:45.