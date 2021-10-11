СВИТОЛИНА: «Не хочу даже говорить о квалификации на Итоговый турнир»

Элина боится, что это будет на нее давить психологически

  • 11.10.2021 13:05
  • 324 просмотра
  • 1 комментарий
СВИТОЛИНА: «Не хочу даже говорить о квалификации на Итоговый турнир»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, насколько она нацелена на завоевание путевки на Итоговый турнир WTA.
 
«Конечно, где-то в моих задачах стоит Итоговый турнир. Но сейчас я концентрируюсь на игре в Индиан-Уэллс, так как я сыграла тут хорошо в прошлый раз, сыграла в полуфинале. Не хочу даже говорить о квалификации на Итоговый, не хочу даже задумываться. Уже остались последние турниры в сезоне и я не хочу, чтобы это как-то придавало давления. На данный момент моя задача – это Индиан-Уэллс», – сказала Свитолина.
 
Отметим, что соревнования под названием WTA Finals в этом году пройдут в Гвадалахаре с 10 по 17 ноября.

Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kanarejka
    online
    Kanarejka, 11.10.2021 13:12 (изменен)
    +1
    Уявляю, як це психологічно важко в такій невизначенності до самісенького кінця, під таким шаленим тиском. Хоча, у мене вже склалось стійке переконання, що Еліна кайфує саме від таких американських гірок, їй нудно та нецікаво своєчасно щось собі гарантувати, забезпечувати. Нелегка, скажу вам, це справа - бути її вболівальником!
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