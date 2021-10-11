СВИТОЛИНА: «Не хочу даже говорить о квалификации на Итоговый турнир»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, насколько она нацелена на завоевание путевки на Итоговый турнир WTA.



«Конечно, где-то в моих задачах стоит Итоговый турнир. Но сейчас я концентрируюсь на игре в Индиан-Уэллс, так как я сыграла тут хорошо в прошлый раз, сыграла в полуфинале. Не хочу даже говорить о квалификации на Итоговый, не хочу даже задумываться. Уже остались последние турниры в сезоне и я не хочу, чтобы это как-то придавало давления. На данный момент моя задача – это Индиан-Уэллс», – сказала Свитолина.



Отметим, что соревнования под названием WTA Finals в этом году пройдут в Гвадалахаре с 10 по 17 ноября.