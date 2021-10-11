Андрей ПОЛУНИН: «Сборная Украины уже доказала свою силу»

Специалист поделился ожиданиями от поединка «сине-желтых» с Боснией и Герцеговиной

  • 11.10.2021 13:00
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Андрей ПОЛУНИН: «Сборная Украины уже доказала свою силу»
© УАФ

Экс-игрок сборной Украины Андрей Полунин поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 Украина — Босния и Герцеговина.

«В обеих сборных хватает индивидуально сильных исполнителей, хотя, по разным причинам, несколько ведущих футболистов не сыграют, имею ввиду Миралема Пьянича, Раде Крунича, Александра Зинченко, Руслана Малиновского. Однако, на мой взгляд, завтра очень много будет зависеть от того, у кого эффективнее окажутся командная действия. В этом компоненте наша сборная уже неоднократно доказывала свою силу в поединках с более именитыми оппонентами.

Надеюсь, что поединок с балканцами не станет исключением.

Тем более, что с мотивацией не должно быть проблем. Болельщики на «Арене-Львов» просто заставят наших действовать с максимальной выкладкой», — считает Полунин.

Матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, в 21:45.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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