Роман ЯРЕМЧУК: «Так, как болеют во Львове, не болеют нигде»

Нападающий сборной Украины поделился ожиданиями от поединка с Боснией и Герцеговиной

  • 11.10.2021 12:37
  • 446 просмотров
  • 3 комментария
Роман ЯРЕМЧУК: «Так, как болеют во Львове, не болеют нигде»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

«Счастлив приехать во Львов. Невероятные ощущения. Воспоминания наилучшие, потому что последний матч был историческим для нас. И мой дебютный мяч, и все прекрасно. Ажиотаж ощущается. Ответственность перед болельщиками. Как болеют во Львове… Поверьте мне, нигде так не болеют. Поэтому очень большая ответственность.

Награды? Я совсем про это не думаю. Это для меня не важно. Главное — три очка. Если забьет Ярмоленко или кто-то другой — мне все равно», — отметил Яремчук.

Матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября, в 21:45 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 11.10.2021 12:52
    +3
    Краще щоб забив і Ярмоленко, і хтось інший, і ти, Романе... Чим більше тим краще ...
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 13:06
    -1
    это Яремчук в точку сказал, как во Львове болеют, нигде не болеют.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 13:05
    -2
    я в этом году узнал что они всегда там проводили парады в честь СС Галичина, то что они там болеть могут я не сомневаюсь, лучше всех в Украине.
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