Роман ЯРЕМЧУК: «Так, как болеют во Львове, не болеют нигде»

Форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от поединка отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

«Счастлив приехать во Львов. Невероятные ощущения. Воспоминания наилучшие, потому что последний матч был историческим для нас. И мой дебютный мяч, и все прекрасно. Ажиотаж ощущается. Ответственность перед болельщиками. Как болеют во Львове… Поверьте мне, нигде так не болеют. Поэтому очень большая ответственность.

Награды? Я совсем про это не думаю. Это для меня не важно. Главное — три очка. Если забьет Ярмоленко или кто-то другой — мне все равно», — отметил Яремчук.

Матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября, в 21:45 по киевскому времени.