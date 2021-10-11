Игорь ХАРАТИН: «В клубе пожелали получить побольше игрового опыта»

Полузащитник национальной сборной Украины Игорь Харатин поделился ожиданиями от матча против Боснии и Герцеговины.



- Какие у вас ощущения накануне матча во Львове?

- Мне очень приятно находиться во Львове. У меня была встреча с семьей, с нетерпением ждем завтрашнего матча и ожидаем замечательной атмосферы.



- Какие пожелания вам выразили в вашем клубе накануне отъезда в сборную?

- Тренер пожелал удачи, а также получить побольше игрового опыта. Матчи за сборную - это другой уровень, мы понимаем, насколько это важные поединки, поэтому мы готовимся на все сто процентов.



- Что вы чувствуете по поводу такого высокого интереса к пребыванию сборной во Львове?

- Приятно, что столько людей приходит на пресс-конференцию, повторюсь, это очень важная игра, мы готовимся, - сказал Харатин.



Встреча состоится 12 октября на «Арене Львов», начало в 21:45.