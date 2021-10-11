Игорь ХАРАТИН: «В клубе пожелали получить побольше игрового опыта»

Полузащитник сборной Украины – о предстоящем матче против Боснии и Герцеговины

  • 11.10.2021 12:48
  • 223 просмотра
  • 1 комментарий
Игорь ХАРАТИН: «В клубе пожелали получить побольше игрового опыта»
© Павел Кубанов. Игорь Харатин

Полузащитник национальной сборной Украины Игорь Харатин поделился ожиданиями от матча против Боснии и Герцеговины.
 
- Какие у вас ощущения накануне матча во Львове?
- Мне очень приятно находиться во Львове. У меня была встреча с семьей, с нетерпением ждем завтрашнего матча и ожидаем замечательной атмосферы.
 
- Какие пожелания вам выразили в вашем клубе накануне отъезда в сборную?
- Тренер пожелал удачи, а также получить побольше игрового опыта. Матчи за сборную - это другой уровень, мы понимаем, насколько это важные поединки, поэтому мы готовимся на все сто процентов.
 
- Что вы чувствуете по поводу такого высокого интереса к пребыванию сборной во Львове?
- Приятно, что столько людей приходит на пресс-конференцию, повторюсь, это очень важная игра, мы готовимся, - сказал Харатин.
 
Встреча состоится 12 октября на «Арене Львов», начало в 21:45.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 11.10.2021 13:07
    0
    Харатин это вообще случайный пассажир в сборной, ни а чём. Сотни сообщений с жалобами что Булецу вызывают, но зато на эту звезду всем пофиг, он же уже не в Заре выступает, можно не трогать.
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