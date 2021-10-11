Александр ЗУБКОВ: «Готовимся на Боснию и Герцеговину с хорошими эмоциями»

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зубков поделился ожиданиями от матча против Боснии и Герцеговины.
«Прилетели в Украину ночью, выспались. Провели теорию, готовимся на Боснию и Герцеговину с хорошими эмоциями.
Каждый футболист, который приезжает в сборную, имеет амбиции играть за главную команду страны. Поэтому не удивляет, что на тренировках царит такая атмосфера. Все хотят играть.
В такие игры, как с Финляндией, трудно входить. Моей основной задачей было помочь в обороне в низком блоке и по возможности выбегать в контратаки.
Основное сейчас - восстановить всех игроков, чтобы подойти к следующему матчу в оптимальных кондициях. И конечно, надо быть внимательными во время теоретических занятий. Информацию, которую нам дают тренеры по сопернику, нужно как можно лучше впитать и проецировать на рисунок игры, который будет.
У меня есть несколько друзей в сборной Боснии и Герцеговины. Честно говоря, только сейчас я впервые увидел их в деле. Достаточно хорошая команда игроков высокого уровня, которые выступают в топ-чемпионатах. Поэтому будет интересно», - считает Зубков.
Встреча состоится 12 октября на «Арене Львов», начало в 21:45.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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