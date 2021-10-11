ШЕВЧУК: «Соболя поменяли из-за травмы, но вышедший Корниенко был хорош»

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о победе украинской национальной команды над Финляндией (2:1).

«Соболя, наверное, поменяли из-за травмы, но вышедший вместо него Корниенко, был хорош. Не получая достаточного игрового времени в «Шахтере», защитник отлично себя проявил как в обороне, так и в атаке. Я вспоминаю свой период карьеры, когда я не попадал в стартовый состав «горняков», но в сборной выходил с первых минут и неплохо себя проявлял. Мирча Луческу смотрел эти поединки, а потом давал мне шанс. Может, и Корниенко этого заслужит», — считает Шевчук.