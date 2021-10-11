ШЕВЧУК: «Соболя поменяли из-за травмы, но вышедший Корниенко был хорош»

Специалист поделился мнением о матче Финляндия — Украина (1:2)

  • 11.10.2021 12:16
  • 603 просмотра
  • 1 комментарий
ШЕВЧУК: «Соболя поменяли из-за травмы, но вышедший Корниенко был хорош»
© УАФ

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о победе украинской национальной команды над Финляндией (2:1).

«Соболя, наверное, поменяли из-за травмы, но вышедший вместо него Корниенко, был хорош. Не получая достаточного игрового времени в «Шахтере», защитник отлично себя проявил как в обороне, так и в атаке. Я вспоминаю свой период карьеры, когда я не попадал в стартовый состав «горняков», но в сборной выходил с первых минут и неплохо себя проявлял. Мирча Луческу смотрел эти поединки, а потом давал мне шанс. Может, и Корниенко этого заслужит», — считает Шевчук.

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 11.10.2021 12:34
    0
    а чё не пишут Шевчук - бывший игрок Шахтера?
    Может потому, что не вовремя писает и этим снижает рейтинг ШД?
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