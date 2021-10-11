В матче отборочного этапа к чемпионату мира сборная Чили обыграла Парагвай. Встреча закончилась со счетом 2:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|89'
|Омар Альдерете (Парагвай) получает красную карточку.
|74'
|Чарлес Арангис (Чили) получает красную карточку.
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Маурисио Исла (Чили).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Чили.
Источник — Sport.ua
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