ДЕ ДЗЕРБИ: «Было большим удовольствием обыграть Динамо в Суперкубке»

Итальянский тренер Роберто де Дзерби рассказал о своих первых месяцах в донецком «Шахтере»:

«Я хорошо справляюсь в донецком «Шахтере». Я столкнулся с некоторыми трудностями из-за языка и нюансов чемпионата. Мне было легче готовиться к играм в Италии, по именам было проще. Я второй раз после «Фоджи» играю на победу в чемпионате. Было большим удовольствием обыграть действующих чемпионов – киевское «Динамо» – со счетом 3:0 в Суперкубке Украины.

Две предстоящих игры с «Реалом» в ЛЧ? Обычно я не думаю, что будет после ближайшей игры, но Лига чемпионов престижна и полезна для тех, кто начал с Серии D 9 лет назад. Лига чемпионов – красивая витрина, но между лигой и чемпионатом меня больше волнует то, что я хочу восстановить иерархию в Украине. Мы еще не готовы играть в Лиге чемпионов так, как мне хотелось бы. Мы только начали, и у нас слишком много юных игроков».