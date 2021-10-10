ДЕ ДЗЕРБИ: «Было большим удовольствием обыграть Динамо в Суперкубке»

Итальянский тренер рассказал о своих первых месяцах в донецком «Шахтере»

  • 10.10.2021 23:19
  • 496 просмотров
  • 8 комментариев
ДЕ ДЗЕРБИ: «Было большим удовольствием обыграть Динамо в Суперкубке»
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Итальянский тренер Роберто де Дзерби рассказал о своих первых месяцах в донецком «Шахтере»:

«Я хорошо справляюсь в донецком «Шахтере». Я столкнулся с некоторыми трудностями из-за языка и нюансов чемпионата. Мне было легче готовиться к играм в Италии, по именам было проще. Я второй раз после «Фоджи» играю на победу в чемпионате. Было большим удовольствием обыграть действующих чемпионов – киевское «Динамо» – со счетом 3:0 в Суперкубке Украины.

Две предстоящих игры с «Реалом» в ЛЧ? Обычно я не думаю, что будет после ближайшей игры, но Лига чемпионов престижна и полезна для тех, кто начал с Серии D 9 лет назад. Лига чемпионов – красивая витрина, но между лигой и чемпионатом меня больше волнует то, что я хочу восстановить иерархию в Украине. Мы еще не готовы играть в Лиге чемпионов так, как мне хотелось бы. Мы только начали, и у нас слишком много юных игроков».

Источник — Tuttomercatoweb

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Слава Чебан
    Слава Чебан, 11.10.2021 00:36
    0
    Юрий Карпенко, 10.10.2021 23:44
    Було великим задоволенням дивитися як виграв Шериф
    Дырявые и тут поднасрали, а ещё жалуются что на их ветках срут
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 11.10.2021 00:35
    0
    Lion, 11.10.2021 00:25
    Забыл про Баварию...
    Там куда интереснее..
    Тебе интерес принес матч Бавария-Динамо ?
    Мне как болельщику Динамо, интерес в матче Шериф-Шахтер не принес. Я даже не радовался таким исходом. Нам нету чего делить в еврокубках. Пусть бы победили. Но мы не огорчились после этого матча
    Ссылка
    Lion
    online
    Lion, 11.10.2021 00:25
    -1
    Юрий Карпенко, 10.10.2021 23:44
    Було великим задоволенням дивитися як виграв Шериф
    Забыл про Баварию...
    Там куда интереснее..
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 11.10.2021 00:20
    -1
    Хоакин Гусман Лоэра., 10.10.2021 23:47
    а разгром от Баварии понравился ?
    Следите за своими разгромами
    Ссылка
    Хоакин Гусман Лоэра.
    online
    Хоакин Гусман Лоэра., 10.10.2021 23:47
    -2
    Юрий Карпенко, 10.10.2021 23:44
    Було великим задоволенням дивитися як виграв Шериф
    а разгром от Баварии понравился ?
    Ссылка
    alekos59
    alekos59, 10.10.2021 23:47
    0
    Было весело наблюдать танцы макак у скамейки кротов.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    Юрий Карпенко, 10.10.2021 23:44
    +7
    Було великим задоволенням дивитися як виграв Шериф
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    Хоакин Гусман Лоэра.
    online
    Хоакин Гусман Лоэра., 10.10.2021 23:36
    -7
    3 и 0 и ДК слито
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