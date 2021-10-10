ВИДЕО. Лучший сэйв в истории ЛЧ. 20 лет назад вратарь Лиона совершил чудо

Грегори Купе отвел опасность от своих ворот в матче ЛЧ против «Барсы»

  • 10.10.2021 22:35
  • 2853 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Лучший сэйв в истории ЛЧ. 20 лет назад вратарь Лиона совершил чудо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Грегори Купе

Ровно 20 лет назад вратарь «Лиона» Грегори Купе совершил лучший сэйв в истории Лиги чемпионов.

10 октября 2001 года французский голкипер отвел опасность от своих ворот в матче ЛЧ против «Барселоны» на «Камп Ноу» («Лион» проиграл 0:2, голы забили Клюйверт и Ривалдо).

В начале матча, когда защитник неудачно отдал пас вратарю, Грегори Купе головой отправил мяч в перекладину, а затем отбил удар Ривалдо с 4 метров!

ВИДЕО. Лучший сэйв в истории ЛЧ. 20 лет назад вратарь Лиона совершил чудо

Источник — УЕФА

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    maksimisgreat
    online
    maksimisgreat, 10.10.2021 23:19
    0
    Чудо-спасение. Красавчик вратарь.
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    myroslavmail
    online
    myroslavmail, 10.10.2021 22:55
    +1
    bullyUA, 10.10.2021 22:50
    А почему он отбивал мяч головой. а не рукой?
    тому що по воротах бив захисник своєї команди. Брати м'яч в руки з розрахунку на те що суддя по якісь причині вважатиме це як "рикошет" було мяко кажуч надто ризиковано ))
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    bonv
    online
    bonv, 10.10.2021 22:52
    +3
    Красавчик. Не міг брати руками від свого захисника. І як класно зреагував.
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    bullyUA
    bullyUA, 10.10.2021 22:50
    -3
    А почему он отбивал мяч головой. а не рукой?
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