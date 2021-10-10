Ровно 20 лет назад вратарь «Лиона» Грегори Купе совершил лучший сэйв в истории Лиги чемпионов.
10 октября 2001 года французский голкипер отвел опасность от своих ворот в матче ЛЧ против «Барселоны» на «Камп Ноу» («Лион» проиграл 0:2, голы забили Клюйверт и Ривалдо).
В начале матча, когда защитник неудачно отдал пас вратарю, Грегори Купе головой отправил мяч в перекладину, а затем отбил удар Ривалдо с 4 метров!
ВИДЕО. Лучший сэйв в истории ЛЧ. 20 лет назад вратарь Лиона совершил чудо
😮😱🤯— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 10, 2019
Greatest-ever double save?#OnThisDay in 2001, Grégory Coupet worked his magic 🎩#UCL | @CoupetCoupet | @OL pic.twitter.com/XfWkbNuR7C
Источник — УЕФА
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