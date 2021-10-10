Ровно 20 лет назад вратарь «Лиона» Грегори Купе совершил лучший сэйв в истории Лиги чемпионов.

10 октября 2001 года французский голкипер отвел опасность от своих ворот в матче ЛЧ против «Барселоны» на «Камп Ноу» («Лион» проиграл 0:2, голы забили Клюйверт и Ривалдо).

В начале матча, когда защитник неудачно отдал пас вратарю, Грегори Купе головой отправил мяч в перекладину, а затем отбил удар Ривалдо с 4 метров!

ВИДЕО. Лучший сэйв в истории ЛЧ. 20 лет назад вратарь Лиона совершил чудо